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Adil Öksüz'ün kod adı 'Namık'

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgütün sözde ''silahlı kuvvetler imamı'' olan Adil Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

Adil Öksüz'ün kod adı 'Namık'

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgütün sözde ''silahlı kuvvetler imamı'' olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan Adil Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma, elde edilen yeni deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sürüyor.

Bu kapsamda, darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte yönelik operasyonlar sonucunda yapılanmanın farklı şekilde, kadrolarını daraltarak ve genele yayılacak şekilde teşkilatlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, örgütün sözde ''silahlı kuvvetler imamı'' olan ve darbe girişiminde aktif rol alan firari Adil Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sözde askeri personel sorumluları tutuklandı

Ayrıca, aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 Temmuz öncesi Kuleli Askeri Lisesi'nde askeri personel olarak görev yapan 4 şüpheli, askeri personellerin sözde sorumlusu 3 kişi, örgütün askeri yapılanmasında İstanbul Anadolu yakasındaki temsilcisi olan M.G. ve yardımcısı M.G. ile örgütün İstanbul Suriçi yapılanmasında askeri öğrencilerin seçiminden sorumlu . olmak üzere 10 kişi, savcılıkça tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 6 şüphelinin ise "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheli A.K.G'nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta polis merkezinde imza atması şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya, Murat Paksoy

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