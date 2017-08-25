ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da 2013'te 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanı, son yıllarda uygulanan eylem planı sayesinde 48 bin 202 dekara ulaştı.

Kentte badem verimini yüzde 80'e varan oranlarda artırdığı için arıcılık ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 2023'te badem üretim alanının 100 bin dekara, kovan sayısının da 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın badem üretimi için uygun toprak ve iklim koşullarına sahip olduğunu belirtti.

Bu koşullardan en iyi şekilde yararlanabilmek için 2013'te eylem planı hazırladıklarını dile getiren Alan, "Yılda 10 bin dekar badem alanı, 10 bin arı kovanı' sloganıyla hareket ettik. 'Adıyaman badem diyarı olacak' dedik. Amacımız, bu hedefimizi 2018 yılında yakalamaktı ancak hedefi 2016'da yakaladık. Şu anda Adıyaman gerçekten badem diyarı oldu" diye konuştu.

- Üretim bin tondan 6 bin 720 tona yükseldi

Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsünün kuruluş kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını dile getirerek, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulacak Badem İşleme Tesisinin de iki ay sonra açılacağını, bu sayede bademin katma değerini de artıracaklarını anlattı.

Bu hafta sonu badem hasat şenliği düzenleneceğini belirten Alan, şenliğe kenti ziyaret etmesi planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katılımının beklendiğini söyledi.

Alan, "2013'te uygulamaya başladığımız eylem planı kapsamında badem üretim alanını 3 bin 500 dekardan 48 bin 202 dekara, kovan sayısını 42 binden 74 bine çıkardık. Bu sayede badem üretimimiz de bin 120 tondan 6 bin 720 tona çıktı." ifadelerini kullandı.

- "Badem ihraç eden bir pozisyona geleceğiz"

Alan, arının bademin verimini yüzde 80 artırdığını dile getirerek, Adıyaman'da arı ile bademin bir bütün olduğunu kaydetti.

Gelecekte badem ithalatının da önüne geçeceklerini vurgulayan Alan, "Bu süreçten sonra artık badem ithal etmeyeceğiz. Badem ihraç eden bir pozisyona geleceğiz. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimiz de zaten alternatif ürün olarak bademi seçiyorlar. Hububat ile kıyaslandığında yaklaşık 10-24 kat arasında gelir farkı mevcut. Hedefimiz, 2023'te 100 bin dekar badem üretim alanına ve 100 bin kovana ulaşabilmek." dedi.