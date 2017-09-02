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Adıyaman çadır kentte bayramlaşma

- Vali Nurullah Naci Kalkancı, iç savaştan kaçan 10 bin Suriyelinin barındığı çadır kenti ziyaret etti - Kalkancı: - "Sizi kendimizden ayırmıyoruz"

Adıyaman çadır kentte bayramlaşma

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ziyaret ettiği çadır kentte barınan Suriyelilerle bayramlaştı.

Kalkancı, beraberinde AK Parti Milletvekili Salih Fırat ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar ile yaklaşık 10 bin kişinin barındığı Adıyaman Konaklama Tesisi'ne gitti.

Burada çadırları ziyaret eden Kalkancı, sığınmacılarla bayramlaştı ve çocuklarla ilgilendi. Kalkancı, daha sonra yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşanan iç karışıklığın bir an önce son bulmasını ümit ettiğini söyledi.

Suriyelilerin sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kalkancı, şöyle konuştu:

"Sizler bizim din kardeşimiz ve bir kısmınız da soydaşlarımızsınız. Aynı Allah'a aynı peygambere inanan, aynı ümmete mensup insanlarız. Esas itibariyle sizi kendimizden ayırmıyoruz. Suriye'de iç karışıklığın meydana geldiği tarihten beri 3-4 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'de misafir ediyoruz."

Suriyeli Bilal el-Dali ise Türkiye'nin kendilerine gönül kapılarını açtığını anımsatarak minnettar olduklarını kaydetti.


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AdıyamanKurban BayramıSuriyeVali Nurullah Naci Kalkancı
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