Adıyaman çiftçisinin tütün telaşı

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yöre çiftçisinin önemli gelir kaynaklarından olup bu yıl rekolte artışı beklenen tütünde hasat başladı.

Çelikhan ilçesi başta olmak üzere Adıyamanlı tütün üreticisi, sabahın ilk ışıklarından itibaren araçlarla tarlalara geliyor. Tarlada kesimi yapılan tütün, ardından traktörlere yüklenerek evlere getiriliyor.

Burada yapraklarına ayrılan ve iskelelere asılan tütünler, bir süre bu şekilde kurutulduktan sonra satışa hazır hale getiriliyor. Tarla sahiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda aile günlük 80 lira yevmiye karşılığında günün büyük bölümünü tarlada çalışarak değerlendiriliyor.

- Hasat bir ay sürüyor

Çelikhan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün hasadı döneminde olduklarını belirtti.

Mayısta dikimine başlanan tütünün kısa süre önce hasadına başlandığını ifade eden Kaya, "Geçen yıl rekolte düşüktü, yaklaşık yüzde 50 kaybımız olmuştu. Bu yıl rekoltenin yüzde 85-90 oranında artmasını bekliyoruz. Bu yıl 20 bin dönüm arazide ekimi yapılan tütünden yaklaşık 30 bin ton verim hedefliyoruz. İnşallah bereketli bir hasat dönemi olur. "

Merkeze bağlı Doğanlı Köyü Muhtarı Abuzer Nevruz ise ilçe halkının tütünle geçimini sağladığını söyledi.

Her yıl hasat döneminde onlarca ailenin geçimini bu yolla sağladığını anlatan Nevruz, işçi sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi.

İşçilerden Abdulkadir Çakmak da hasat döneminin yaklaşık 1 ay sürdüğüne işaret ederek, kendisi gibi birçok ailenin geçiminin bu yolla sağlandığını kaydetti.