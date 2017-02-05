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Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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