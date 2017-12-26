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Adıyaman Valiliğinden sığınmacılara yardım

- Adıyaman'da yaşayan bin 400 Suriyeli, Iraklı ve Afgan aileye kömür yardımı yapıldı

Adıyaman Valiliğinden sığınmacılara yardım

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkez ve köylerde yaşamını sürdüren Suriyeli, Iraklı ve Afgan ailelere, Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kömür yardımı yapıldı.

SYDV ekipleri, Adıyaman'ın farklı mahallelerinde ikamet eden bin 400 sığınmacı aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ailelere kömür yardımında bulunuldu.

Karapınar Mahallesi Muhtarı Adnan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV ekiplerinin mahalledeki Suriyeli, Iraklı ve Afgan ailelere kömür yardımında bulunduklarını söyledi.

Ekiplerin her aileye 30 torba kömür yardımı yaptığını aktaran Bozkurt, "Adıyaman Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun." dedi.

Kömür yardımı alan Suriyeli Halit Muhammed, Suriye'nin Kobani ilçesinden 4 ay önce Adıyaman'a geldiğini belirtti.

Kömür yardımından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed, "Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Havalar soğumaya başladı. Kömür ihtiyacımız giderildi. Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

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