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Adıyaman ve Malatya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-80 kilogram/metrekare),...

Adıyaman ve Malatya için kuvvetli yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-80 kilogram/metrekare), Malatya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (30-60 kilogram/metrekare) tahmin ediliyor.

Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Malatya'nın güneyindeki yüksek ilçelerde ise yoğun kar yağışı (30-60 santimetre) olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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AdıyamanKuvvetli YağışMalatyaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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