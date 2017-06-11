Adıyaman’da 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 bin kişi aynı sofrada iftar yaptı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen iftar programı, dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği bulunan İran asıllı Ahmed Ebul Kasımi'nin Kur'an tilavetiyle başladı.

Daha sonra 5 bin kişi, akşam ezanının okunmasıyla aynı sofrada iftar yaptı.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı konuşmada, 5 bin kişinin aynı sofrada buluşmasının birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İlçe halkıyla gurur duyduğunu belirten Özdemir, "15 Temmuz’da nasıl birlik ve beraberliğini gösterdiyse, Gölbaşı halkı bu tür etkinliklerde de her zaman birlik ve beraberliğini gösteriyor." dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özdemir, mübarek ay dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 380 kişiye her gün adrese teslim sıcak yemek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Özdemir, bu aya özel duyguları ve maneviyatı yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ilahı sanatçısı Abdurrahman Önül, konser verdi.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Kaymakam Vekili Ahmet Gencer de katıldı.