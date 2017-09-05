Adıyaman'da asayiş denetimleri: 13 tutuklama

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca iş yeri ve kapalı mekanlarda denetleme yaptı.
Kişilerin kimlik kontrollerinde uyuşturucu kullanma, adam yaralama, sahte kimlik kullanma, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.