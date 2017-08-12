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Adıyaman'da beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Mustafa A. idaresindeki 02 ED 893 plakalı beton mikseri, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Karaburun...

Adıyaman'da beton mikseri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde beton mikserinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 02 ED 893 plakalı beton mikseri, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Karaburun köyü girişinde aynı yöne giden Fikret Şenocak'ın kullandığı 02 ED 431 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki Kadir Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü Şenocak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yıldız ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

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1 Ölü 1 YaralıAdıyamanBeton MikseriMotosikletTrafik Kazası
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