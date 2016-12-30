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Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

- Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akıncılar beldesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak Özdemir (19), M.Ç. tarafından karnından bıçaklandı.

Kavgada ağır yaralanan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in ailesi ve akrabaları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

M.Ç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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