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Adıyaman'da çiftlik yangını

- Saman balyalarının kül olduğu yangında çiftlikteki 400 büyükbaş hayvan tahliye edildi

Adıyaman'da çiftlik yangını

ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde büyükbaş süt ve besicilik çiftliğinde çıkan yangında saman balyaları kül oldu.

Kahta-Adıyaman yolunun 7. kilometresinde Fehmi Turanlı'ya ait süt ve besicilik çiftliğinde henüz nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek saman balyalarına sıçradı.

Bu arada çiftlikteki yaklaşık 400 büyükbaş hayvan da tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Jandarma ekiplerinin de incelemede bulunduğu çiftlikte, bazı hayvanların yangından etkilendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBüyükbaşYangın çiftlik
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