Adıyaman'da devam eden badem hasadı yüzleri güldürüyor

ADIYAMAN (AA) - Türkiye'nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman'da, rekoltenin yüksek olmasından dolayı badem üreticilerinin yüzleri gülüyor.



Kahta İlçesi Tuğlu köyünde geçen hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla gerçekleşen Badem Hasat Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 30 bin dönüm badem bahçesinin bulunduğunu, Adıyaman il genelinde ise 58 bin dekar ekili alana sahip olduklarını ve bu bilgiler neticesinde Türkiye'de badem dikili bulunan illerin başında Adıyaman'ın ilk sırada geldiğini söyledi.

2017 badem hasadının diğer yıllara göre daha yüksek rekolte ile devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Kahta ilçesi için hedefimiz Türkiye genelindeki birinciliğimizi kimseye kaptırmayarak 60 bin dekar badem tarlasına sahip olmak. Geçen yıl Kahta ilçesinde bademde 2 bin ton rekolte vardı. Bu yıl ise 5 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Adıyaman'ın çok kısa sürede Türkiye'nin badem ihtiyacını karşılayacak seviyeye geleceğini ve dışa açılacağını ifade eden Yıldırım, Kahta ilçesinde 30 bin dekarlık badem bahçelerinde binlerce işçinin çalıştığını ve Adıyaman'ın ırgat gönderen şehir olmayacağını, tam aksine başka illerden kente işçilerin geleceğini savundu.

Yıldırım, Türkiye'nin her yıl 150 milyon dolara badem aldığını, birkaç yıl içerisinde badem ihraç eden bir ülke haline geleceğini umduklarını kaydetti.

Kahta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can ise eskiden kurak olan sadece tahıl yetiştirilen bu toprakların artık badem dikimiyle beraber yemyeşil olduğunu, seneye badem festivalleri düzenleyeceklerini belirtti.



Tuğlu köyünden 850 dekarlık alana 32 bin kök badem fidanı diken ve dördüncü yılında çok güzel bir hasat yaptıklarını dile getiren çiftçi Serhat Yıldırım da dede ve babalarından kalan kuru tarımı bırakarak modern tarıma yöneldiklerini, kuru tarımda 10 yılda kazanamadığını modern tarımda bir yılda elde ettiğini ve bademin kendi, işçiler, il ve Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını sözlerine ekledi.