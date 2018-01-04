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Adıyaman'da doktorun darbedildiği iddiası

- Besni Devlet Hastanesi yönetimi, olayı kınadı

Adıyaman'da doktorun darbedildiği iddiası

ADIYAMAN (AA) - Besni Devlet Hastanesi yönetimi, bir hasta yakınının çocuk doktorunu darbetmesini kınadı.

Başhekim Dr. Ali Helli, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının, ailelerinden ve sosyal yaşamlarından ödün vererek gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Helli, "Sağlıkta artarak devam eden saldırı ve şiddet olayları sınır tanımıyor. Bugün burada sağlıkta şiddetin bir yenisini daha kınamak için toplanmış bulunuyoruz. Sağlıkta artan şiddet sonucu personelin moral ve motivasyonu bozulmakta, çalışma şevki kırılmaktadır. Darp olayını gerçekleştiren şahsın, adalet önünde hak ettiği cezayı almasını diliyorum." diye konuştu.

Seydi T, hamile eşi Yasemin T. ile hasta çocukları Fikret Emre T'yi (7) tedavi amacıyla götürdüğü Besni Devlet Hastanesinde, muayene sırası nedeniyle çocuk doktoru Muhammet Furkan Bakkal ile tartışmıştı. Tartışma sırasında darbedilen Bakkal'ın şikayeti üzerine Seydi T. polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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Basın AçıklamasıBesniçocuk Doktorunu Darp Eden
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