Adıyaman'da eğitime kar engeli

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkez ile Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Besni ilçelerindeki okulların bazılarında kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verileceği bildirildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı, Şerefli, Kaşköy, Kuyucak, Yukarıkuşakkaya, Koçali, Kömür ve Yaylakonak beldeleri, Pınaryayla, Kayatepe, Çemberlitaş, Zey, Tekpınar ve Atakent köyü ile Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerimizde taşıma merkezleri ve köyleri ile Sincik, Gerger ve Besni ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar 22 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."