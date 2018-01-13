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Adıyaman'da göçük: 2 yaralı

- Yol yapım çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da göçük: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yol yapım çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, belediye bünyesinde bir şirkete bağlı çalışan işçiler, yol yapım ve su kanalı yapım çalışması yaparken göçük meydana geldi.

Göçükte, işçilerden Zeki Yıldız (44) ile Haci Bayram Ay (47) toprak altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçiler toprak altından çıkarıldı.

Ağır yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçiler, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.


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