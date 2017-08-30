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Adıyaman’da göle giren 2 kişi boğuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göle giren 2 Suriye vatandaşı boğuldu.Alınan bilgiye göre öğleden sonra serinlemek için Gölbaşı Gölü'ne giren ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli genç bir anda gözden kayboldu.Çevredeki...

Adıyaman’da göle giren 2 kişi boğuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göle giren 2 Suriye vatandaşı boğuldu.

Alınan bilgiye göre öğleden sonra serinlemek için Gölbaşı Gölü'ne giren ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli genç bir anda gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamayınca Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis istendi.

Dalgıç polislerin 2 saatlik çalışması sonucunda isimleri öğrenilemeyen gençlerin cesetleri gölden çıkarıldı.

Cesetler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanGölbaşı GölüSuriye Vatandaşı
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