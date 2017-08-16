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Adıyaman'da havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Karadağ Ormanı içerisinde silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar polisi bilgilendirdi. Olay yerine gelen ekipler,...

Adıyaman'da havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Karadağ Ormanı içerisinde silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar polisi bilgilendirdi.

Olay yerine gelen ekipler, orman içerisindeki kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettikleri belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada, bir kuru sıkı tabanca ile tabancaya ait 24 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürdü.

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AdıyamanGözaltıİl Emniyet MüdürlüğüKuru Sıkı
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