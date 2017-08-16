Adıyaman'da havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Karadağ Ormanı içerisinde silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar polisi bilgilendirdi.
Olay yerine gelen ekipler, orman içerisindeki kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettikleri belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şahısların üzerinde yapılan aramada, bir kuru sıkı tabanca ile tabancaya ait 24 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürdü.