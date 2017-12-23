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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Mehmet Sait Kutan (26) idaresindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolundaki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Necla Üstün'ün...

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Mehmet Sait Kutan (26) idaresindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolundaki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Necla Üstün'ün (51) kullandığı 02 FS 256 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Pınar Ertaş (37), Nurgül Kızılay (29), Yusuf Özmen (26), İbrahim Halil Tosun (28), Öznur (29) ve Zeynep Çetinkaya (3) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Necla Üstün ile Zeynep Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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