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Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatta iskele halatının kopması sonucu bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 9 katlı bina inşaatının dış cephe montajını yapan Yakup Çevik (30)...

Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaatta iskele halatının kopması sonucu bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 9 katlı bina inşaatının dış cephe montajını yapan Yakup Çevik (30) ile Serdal Pala (40) iskele halatının kopması sonucu zemine düştü.

Kazada ağır yaralanan Çevik ve Pala, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Pala buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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