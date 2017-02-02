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Adıyaman'da kantinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hastane kantinindeki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kantininde cep telefonu hırsızlığı bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü...

Adıyaman'da kantinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hastane kantinindeki hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kantininde cep telefonu hırsızlığı bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kantinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, cep telefonu çalan kişinin Hakan T. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kantinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bedensel engelli olduğu, hastane kantinine girerek kantin çalışanlarından şarja takılı kendisine ait olmayan pahalı telefonlardan birini isteyip cebine koyarak kimseye fark ettirmeden dışarı çıktığı görülüyor.

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