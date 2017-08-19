Adıyaman'da kavga: 15 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, bir basın mensubunun kamerası, kavgayı görüntülemeye çalışırken hasar gördü.