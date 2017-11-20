Adıyaman'da kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta Çayı yakınlarında iki inşaat firması çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya (28), Hüseyin Solak (32) ve Ahmet Kaya (32) darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karışan F.K (16), H.S (23), A.K (31) ve T.S'yi (24) gözaltına aldı.



