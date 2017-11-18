Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Adıyaman'da keçi kurtarma operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklardan atlayan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Balyan Beldesi, Çatdere Köyü mevkisinde Mehmet Toluk’a ait beş keçi sarp kayalıklardan aşağı atladı. Keçilerini...

Adıyaman'da keçi kurtarma operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklardan atlayan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Balyan Beldesi, Çatdere Köyü mevkisinde Mehmet Toluk’a ait beş keçi sarp kayalıklardan aşağı atladı. Keçilerini kurtarmak isteyen Toluk, başarısız olunca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı.

Keçileri kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ip yardımıyla mahsur kalan keçileri kayalıklardan indirdi.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBalyan Beldesiİtfaiye EkipleriKeçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5