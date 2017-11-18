Adıyaman'da keçi kurtarma operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklardan atlayan keçileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Balyan Beldesi, Çatdere Köyü mevkisinde Mehmet Toluk’a ait beş keçi sarp kayalıklardan aşağı atladı. Keçilerini kurtarmak isteyen Toluk, başarısız olunca itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek keçilerin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı.
Keçileri kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, ip yardımıyla mahsur kalan keçileri kayalıklardan indirdi.
Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.