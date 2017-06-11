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Adıyaman'da kumar operasyonu

- Tombala, zar ve kağıt oynadıkları tespit edilen 60 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da kumar operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir eğlence kulübünde kumar oynadıkları belirlenen 60 kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Şube Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoca Ömer Mahallesi'ndeki bir eğlence kulübünde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda "tombala, zar ve kağıt" adı altında kumar oynatıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 60 kişi, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, kumar oynatılan ekipmanlara el koydu.

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