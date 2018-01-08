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Adıyaman'da maskeli hırsızlık zanlıları kameraya yansıdı

- İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da maskeli hırsızlık zanlıları kameraya yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iş yerindeki hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sağlık Ocağı Caddesi'ndeki iş yerinden 3 cep telefonu, tablet ve bir miktar para çalındı.

İhbar üzerine iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı Sabri K. ile Abuzer Gaffari Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntülerde maskeli hırsızların iş yerinin camını baltayla kırarak içeri girmeleri ve kısa süre sonra ellerindeki eşyayla çıkıp kaçmaları yer alıyor.

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