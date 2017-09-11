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Adıyaman'da metan gazı zehirlenmesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde indiği su kuyusunda metan gazından etkilenen kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölbağı köyündeki su kuyusunu temizlemek için özel bir firma çalışanı Hamdi...

Adıyaman'da metan gazı zehirlenmesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde indiği su kuyusunda metan gazından etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölbağı köyündeki su kuyusunu temizlemek için özel bir firma çalışanı Hamdi Kaplan (55), kuyuya indi.

Uzun süre kuyu içerisindeki Kaplan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla indikleri kuyudan baygın haldeki Kaplan'ı dışarı çıkardı.

Kuyuda biriken metan gazından etkilendiği tespit edilen Kaplan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Metan GazıSu KuyusuZehirlenme
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