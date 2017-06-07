Adıyaman'da miniklerden

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Dünya Çevre Haftası" nedeniyle "atık materyallerden" giysi defilesi düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Mahallesi Botanik Park içerisindeki Amfi Tiyatroda düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte, ana sınıfı öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan elbiselerle sahneye çıktı. Öğrenciler, defilede poşet, gazete, kağıt, mavi kapak, yaprak, düğme, koli, plastik tabak, torba ve tül gibi atık malzemelerden üretilen 18 giysiyi sergiledi.

Öğrenciler, etkinlikte astronot, prenses ve çizgi film karakteri oldu. Ayrıca bazı ana sınıfı öğrencileri de ağaç, yaprak ve çiçek kostümleriyle sahne aldı.

Programda bir konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, genç kuşaklara israf edilmemenin öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye olarak okullarda ekonomiye kazandırılabilecek malzemeleri toplamalarını ve ileriki zamanlarda da bu topladıkları malzemeleri sebebiyle çocuklara küçük ödüllerle alışkanlık kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Özdemir, "Okullarımızın her birinde bu anlamda atıkları ve pilleri toplamak için çalışmalarımız var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde de okullarımızda geri dönüşüme dair eğitimler verilecek olup henüz başlayamadığımız atık yağ toplama çalışmalarımız da başlayacaktır." dedi.

Program, gösteri ve müzik dinletisinin ardından en çok pil toplayan Yavuz İlkokulu ve Salkım Anaokulu öğrencilerine verilen plaketle son buldu.

Etkinliğe, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

