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Adıyaman'da motosiklet kazası

- Kahta ilçesinde ayağı motosiklet zincirine takılan genç, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi

Adıyaman'da motosiklet kazası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, ambulans uçakla Adana'ya nakledildi.

Bekir Alp yönetimindeki plakasız motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu Mehmet Uğur Alp'ın (17) ayağı motosikletin zincirine takıldı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin sıkışan sol ayağını motor zinciri arasından çıkararak ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sol ayağı kopma aşamasına gelen genç, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Havalimanı'na gelen Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Gencin ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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