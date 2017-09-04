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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

- Derede boğulma tehlikesi atlatan 3 yaşındaki çocuğun hastaneye götürüldüğü otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hastaneye götürüldüğü otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Mehmet Yerlikaya merkeze bağlı Koçali köyündeki Pamuk Deresi yakınlarında oynarken suya düştü.

Anne Zeynep Yerlikaya, dereden çıkardığı oğlunun hastaneye kaldırılması için köylülerden yardım istedi.

Çocuğu hastaneye götürmek üzere aracına alan Yaşar Özşahin idaresindeki 02 HU 092 plakalı otomobil yolda devrildi.

Kazada, sürücü ile Emine Özşahin yaralandı. Yaralılar ile boğulma tehlikesi atlatan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Mehmet ile kazada yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBoğulmaKocali
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