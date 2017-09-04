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Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce...

Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce çıkan kargaşada Ramazan Ercan (36), Ziya Ercan (54) ve Furkan Okan (18) kavgaya karışanların silahından çıkan mermilerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kavga eden ailelerin akraba oldukları öğrenilirken, polis, kavgada silahla ateş açıp kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaSilahlı Kavga
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