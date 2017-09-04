Adıyaman'da silahlı kavga: 3 yaralı ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce...

04 Eylül 2017 Pazartesi 21:25