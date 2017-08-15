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Adıyaman'da sudan zehirlenme şüphesi

- Tut ilçesine bağlı Havutlu köyünde içtikleri sudan zehirlendikleri ileri sürülen 51 kişi hastanede tedavi altına alındı - Tut Kaymakamı Aksu: - "Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri köyden su numunesi aldı. Ekipler, suyun tahlil edilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tahlil sonuçlanınca daha net bir şekilde sorunun neden kaynaklandığını göreceğiz"

Adıyaman'da sudan zehirlenme şüphesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 51 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havutlu köyünde yaşayan 51 kişi, ishal şikayetiyle Tut Devlet Hastanesine başvurdu.

Bu kişilerden durumu ağırlaşan 3'ü, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 51 kişinin ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

İddialar üzerine Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin köyden su numunesi aldıklarını ifade eden Aksu, "Ekipler, suyun tahlil edilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tahlil sonuçlanınca daha net bir şekilde sorunun neden kaynaklandığını göreceğiz. 51 kişinin hastanede tedavisi sürüyor." dedi.



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