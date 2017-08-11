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Adıyaman'da terör operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı

Adıyaman'da terör operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve Kahta ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında çok sayıda çeşitli dijital malzemeler ele geçirildi.

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AdıyamanGözaltıOperasyonTerör örgütü DEAŞTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü
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