Adıyaman'da trafik kazaları: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Hacı Yusuf Karaçömlek idaresindeki 41 AS 218 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü Karaçömlek ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diğer kaza ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Fatma Karaman'ın kullandığı 60 DB 151 plakalı otomobil karşıdan gelen Erol Özer'un kullandığı 34 POT 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Karaman ile Sadık Karaman (3) yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.