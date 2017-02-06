Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Karbonhidrat sayımı tekniği Turizm gelirleri sağlık harcamaları oyun fuarı
Kayakçıların yeni gözdesi oldu
Kayakçıların gözdesi oldu
Robokurtlar ilk kez oyunda
Wolfteam tarihinde bir ilk
İhracatta atağa kalktık
İlaçta atağa kalktık
Kırmızı sepetlerle yılda yüzde 14 tasarruf
Tasarruf için “kırmızı sepetler”
Teknoloji gündemi 2017'de yoğun olacak
Teknoloji gündemi yoğun olacak

Adıyaman'da trafik kazaları: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Hacı Yusuf Karaçömlek idaresindeki 41 AS 218 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü Karaçömlek...

Adıyaman'da trafik kazaları: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Hacı Yusuf Karaçömlek idaresindeki 41 AS 218 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 20. kilometresinde refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü Karaçömlek ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diğer kaza ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Fatma Karaman'ın kullandığı 60 DB 151 plakalı otomobil karşıdan gelen Erol Özer'un kullandığı 34 POT 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Karaman ile Sadık Karaman (3) yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman'da Meydana Iki Ayrı Trafik KazasıHacı Yusuf KaraçömlekKahta-Adıyaman Karayolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.