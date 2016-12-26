Adıyaman'da trafik kazaları: 8 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Mermer yönetimindeki 27 N 5515 plakalı otomobil, Kahta-Akıncılar karayolu Göçeri köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mermer ile araçta bulunan Şığlık, Coşkun, Mehmet Sıtkı, Yaşar ve Hasan Hüseyin Kılıçkıran yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Şığlık Kılıçkıran, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kahta ilçesindeki diğer kazada ise Baki Aydın idaresindeki 02 KR 242 plakalı otomobil ile Metin Aydın'ın kullandığı 02 FS 803 plakalı otomobil Mustafa Kemal Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.