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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Uyan (36) yönetimindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil, Kahta-Siverek Karayolu Erikli köyü mevkisinde, Abuzer Demir (61)...

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uyan (36) yönetimindeki 33 AZE 52 plakalı otomobil, Kahta-Siverek Karayolu Erikli köyü mevkisinde, Abuzer Demir (61) yönetimindeki 02 KU 057 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Hasan Demir (41), 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Uyan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mehmet Uyan'ın ailesi ve akrabaları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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AdıyamanKahtaTrafik Kazası
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