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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.İsmail Seyhan (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü İsmail...

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İsmail Seyhan (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü İsmail Seyhan ve aynı aileden Muhammet Efe Seyhan (3), Ahmet Seyhan (9) ve Sevgi Seyhan (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Seyhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen İsmail ve Muhammet Efe Seyhan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BesniTekağaç KöyüTrafik Kazası
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