Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

- Nemrut Dağı'na çıkanları taşıyan minibüsün freninin boşalıp ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sürücü ile 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Nemrut Dağı ziyareti dönüşünde freni boşalan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Güzel Aksu idaresindeki 34 TH 8402 plakalı minibüs, Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'ndan şehir merkezine dönerken Karadut köyü civarında aracın freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durdu.

Kazada, sürücü ile minibüsteki aynı aileden 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaNemrut DağıTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5