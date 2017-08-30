Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Nemrut Dağı ziyareti dönüşünde freni boşalan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Güzel Aksu idaresindeki 34 TH 8402 plakalı minibüs, Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'ndan şehir merkezine dönerken Karadut köyü civarında aracın freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durdu.
Kazada, sürücü ile minibüsteki aynı aileden 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.