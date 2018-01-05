Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.Kazada,...

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Ahmet Selim (4), Ayşenur (17), Hüseyin (12), Adile (35) Melek ve Mert Çelik yaralandı.

Yaralılardan Melek Çelik kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adile Çelik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2 Kişi Hayatını KaybettiAdıyamanOtomobilin Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5