Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman - Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Ahmet Selim (4), Ayşenur (17), Hüseyin (12), Adile (35) Melek ve Mert Çelik yaralandı.
Yaralılardan Melek Çelik kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adile Çelik de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.