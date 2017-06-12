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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Burhan Yücekaya yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun Hasancık Beldesi civarında...

Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burhan Yücekaya yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun Hasancık Beldesi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yücekaya ile Beytullah, Mustafa, Hüseyin Delikanlı, Fatih Gültekin ve Osman Akaslan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AdıyamanOtomobilTrafik Kazası
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