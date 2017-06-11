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Adıyaman'da yetimler iftarda buluştu

- YADER, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Adıyaman'da yaşayan 500 Suriyeli yetim çocuğu iftarda buluşturdu

Adıyaman'da yetimler iftarda buluştu

ADIYAMAN (AA) - İnsani Yardım Derneği, (YADER) "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 500 yetim çocuğu ve ailelerini iftarda buluşturdu.

YADER Adıyaman şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Şube Başkanı Fadıl Akkuş, programda yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesinin de desteğiyle yetimlerle ilgili bir farkındalık oluşturmak adına iftar programı düzenlediklerini belirtti.

Her yıl düzenli olarak yetim çocuklar için iftar programı düzenlediklerini anlatan Akkuş, yetimlerin Allah'ın birer emaneti olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Programının ardından, çocuklara oyuncak hediye edildi.

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