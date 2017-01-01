Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Adıyaman'da yılın ilk bebeği

- Kentte 2017'nin ilk bebeği, Atlamaz çiftinin çocukları "Abdullah Caner" oldu

Adıyaman'da yılın ilk bebeği

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2017'nin ilk bebeği, Ayşe ve Mehmet Atlamaz çiftinin üçüncü çocukları "Abdullah Caner" oldu.

Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde saat 00.00'da normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Ayşe Atlamaz, eşiyle yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Ayşe Atlamaz, yaptığı açıklamada, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, bebeklerine ''Abdullah Caner'' adını verdiklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Atlamaz, "Allah, herkese çocuk nasip etsin. Şu anda duygularımı ifade edemiyorum. Allah, herkesin yeni yılını huzurlu ve mutlu etsin. Rabbim herkese dilediğini versin. İnanıyorum ki çocuğum yeni yılda doğduğu için ailemize huzur ve bereket getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Atlamaz, sağlık personeline de teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
2017 Yılının Ilk BebeğiAdıyaman Kadın Ve Çocuk Hastalıkları HastanesiAyşe Mehmet Atlamaz çiftiErkek çocuğu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.