Adıyaman'da yılın ilk bebeği

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2017'nin ilk bebeği, Ayşe ve Mehmet Atlamaz çiftinin üçüncü çocukları "Abdullah Caner" oldu.

Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde saat 00.00'da normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Ayşe Atlamaz, eşiyle yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.



Ayşe Atlamaz, yaptığı açıklamada, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, bebeklerine ''Abdullah Caner'' adını verdiklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Atlamaz, "Allah, herkese çocuk nasip etsin. Şu anda duygularımı ifade edemiyorum. Allah, herkesin yeni yılını huzurlu ve mutlu etsin. Rabbim herkese dilediğini versin. İnanıyorum ki çocuğum yeni yılda doğduğu için ailemize huzur ve bereket getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Atlamaz, sağlık personeline de teşekkür etti.