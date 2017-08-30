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Adıyaman'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

- Çelikhan ilçesinde teröristlerce yola önceden döşenen EYP askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi - Jandarma ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı

Adıyaman'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen EYP, askeri aracın geçişinin ardından patlatıldı.

Can kaybının yaşanmadığı olaydan sonra bölgeye sevk edilen askeri birlikler, arama tarama faaliyetlerine başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da olay mahallinde incelemede bulundu.


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Adıyaman-Çelikhan KarayoluEYP PatlatıldıTerör Olayı
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