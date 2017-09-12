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Adıyaman'daki devlet yurtlarında yüksek standart

- Kentte YURTKUR'a ait 5 yurtta öğrenciler için hazırlanan 2'şer, 3'er ve 4'er kişilik odalarda 24 saat sıcak su, internet, çamaşır makinesi, buzdolabı bulunuyor - Öğrenciler, yurtlardaki sosyal aktiviteler ile boş vakitlerini değerlendirirken, onların sorunlarıyla birebir ilgilenen bir ekip yer alıyor

Adıyaman'daki devlet yurtlarında yüksek standart

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 6 bin 22 öğrenci kapasiteli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) yurtlarında öğrencilere yüksek standartlarda hizmet sunuluyor.

Öğrenci nüfusunun 15 binin üzerinde olduğu Adıyaman'da, il dışından gelen öğrencilerin önemli sorunlarından birisi de barınma. Daha konforlu ve uygun yerleri tercih etmek isteyen öğrencilerin ilk tercihi de YURTKUR.

Adıyaman'da 2'si ilçede olmak üzere 5 yurdu bulunan YURTKUR, öğrenciler için hazırlanan 2'şer, 3'er ve 4'er kişilik odalarda 24 saat sıcak su, internet, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal aktiviteler ve öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgilenen ekibiyle yüksek standartta hizmet veriyor.

YURTKUR Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 5 yurt müdürlüğü ile hizmetlere devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman Yurt Müdürlüğünde 3 bin 838 kişi kapasiteli iki kız, bin 128 kişi kapasiteli bir erkek yurdu bulunduğunu dile getiren Köroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Besni ilçesinde 662, Kahta'da 394 kapasiteyle toplamda 6 bin 22 öğrencimize hizmet veren bir kurum olarak faaliyetlerimize hızlı bir şekilde başladık. Adıyaman İl Müdürlüğü bünyesindeki bütün yurtlarımız yüksek standartlara sahiptir. Yurtlarımız, 2'şer, 3'er ve son dönemlerde daha konforlu olan çalışma alanları, yatma alanları ve birbirinden bağımsız olan 4 kişilik odalar da mevcuttur. Odalarımızda çalışma masaları, kitaplıklar, buzdolabı, 24 saat sıcak suyun olduğu hizmetler bulunuyor. Kesintisiz hızlı internetten de öğrencilerimiz ücretsiz faydalanıyor."

Köroğlu, kentte yurt sıkıntısının bulunmadığını ve yurtlarda boş alanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

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