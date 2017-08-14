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Adıyaman'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 2017'deki trafik kazaları ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'' (KGYS) kameralarınca kaydedildi.Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli KGYS kameralarının 2017 tarihlerinde kaydettiği trafik kazalarına ilişkin görüntüleri...

Adıyaman'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 2017'deki trafik kazaları ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'' (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli KGYS kameralarının 2017 tarihlerinde kaydettiği trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kazaların genellikle dikkatsizlik, sürücü hataları ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

KGYS kameralarına yansıyan görüntülerin ilkinde, Valilik kavşağında bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlıya çarparak sürüklediği görülüyor.

Sıratut Caddesi üzerindeki kazada ise motosikletli biri cadde üzerinde ilerleyen bisikletli kişiye çarpıyor.

Diğer bir kazada ise DSİ kavşağında kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen iki otomobile çarparak durabiliyor.

Başka bir kazada da Fatih Polis Merkezi yakınlarında, seyir halindeki otomobil sağa dönüş yapmaya çalışan kamyona çarparak duruyor.

Karayolları kavşağındaki kazada ise kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Yine bir başka karayolları kavşağında meydana gelen kazada, seyir halindeki kamyona arka yönden gelen otomobil çarpıyor.

Fatih Polis Merkezi önündeki kazada da topun peşinden giden çocuğa otomobil çarptığı, çocuğu sürüklediği görülüyor.

Karayolları kavşağında meydana gelen kazada ise kavşaktaki ışıklarda duran otomobillerden biri yeşil ışık yandığı sırada hareket ediyor. Tam bu sırada da arkadan gelen otomobil, hızını alamayıp otomobile çarpıyor.




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