Adıyaman'dan Orta Doğu'ya mobilya ihracatı

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da 5 yıl önce 5 işçiyle mobilya üretimine başlayan girişimci Semih Yalçın, aradan geçen süreçte Orta Doğu'ya ihracat yapan 40 çalışanlı bir fabrikanın sahibi oldu.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç mimar olduğunu belirterek, mobilya üretimine yaklaşık 5 yıl önce başladıklarını dile getirdi.

O dönemde işe 5 işçiyle başladıklarını anlatan Yalçın, bugün ise 2 bin metrekare alanda 40 personelle mobilya ürettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem iç piyasa hem de e-ticaret sayesinde Türkiye'nin her yerine ürün gönderen bir firma haline geldik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 yıldır Orta Doğu pazarına yatak odası ihracatı yapıyoruz. Bu süreçte evrensel olmaya çalıştık. Ülkemize katma değer açısından bir şeyler katmak istiyoruz. Genç biri ve işveren olarak bütün çalışanlarımızla kardeşçe çalışıyoruz. Kısa sürede başarılar elde ettik. Kısa vadeli hedeflerimizden biri Adıyaman'dan inşallah Hollanda ve Almanya'ya mobilya ihracatı yapmak. Bu hedefimize de ulaşmak üzereyiz. Şu anda bu iki ülkede görüşmelerimiz devam ediyor. Ürettiğimiz yatak odalarını şu anda ağırlıklı olarak iç piyasanın yanı sıra Irak, Kerkük, Erbil, Zaho ve Dohuk'a gönderiyoruz. Irak pazarında geniş bir yelpazemiz var. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'ya ihracat yapmak. Özetle 5 yıl önce 5 işçiyle başlayan süreç, şimdi 40 çalışanla 2 bin metrekarelik bir fabrika haline geldi."

2015 yılında dış piyasadaki sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşadıklarını anlatan Yalçın, 2 yıldır aktif bir şekilde ayda 250 yatak odası takımını Irak'a sattıklarını kaydetti.

Artık tam donanımla entegre bir fabrika haline gelmek için çalışacaklarını belirten Yalçın, "Üretim yapmadan önce mağazacılıkla uğraşıyordum. İç mimar olduğum için üretim yapmam gerektiğini düşündüm. İstihdam sağlayıp ülkemize katma değer sağlamak istedim. İstihdamı artırdım. Bu benim için gurur vericidir." dedi.

- "Mobilya adına ne varsa üretimini yapabiliyoruz

Firmada çalışanlardan Murat Demir ise evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, "Firmada yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Mobilya adına ne varsa üretimini yapabiliyoruz. Ayrıca özel siparişleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Son iki yıldır Irak'a mobilya ihracatı yapıyoruz. Yaptığım çalışmalara ilişkin proje oluşturuyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.











