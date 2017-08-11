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Adıyamanlı depremzedeler konteyner için kura çekti

- Samsat ilçesinde 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından çadırlarda yaşamını sürdüren depremzedeler için kurulan konteynerlerin kura çekimi yapıldı

Adıyamanlı depremzedeler konteyner için kura çekti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde mart ayında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası evi kullanılamaz hale gelen depremzedeler için kurulan konteynerlerin kurası çekildi.

2 Mart'ta meydana gelen depremle evleri yıkılan ve aylardır Samsat ilçe merkezi ve köylerinde çadırlarda yaşayan depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kaymakamlık binasında kura çekimi yapıldı.

İlk etapta 138 konteynerin sahibi olmak için vatandaşlar kura çekti.

İlçe merkezinde konteynerden kurulacak beş mahallede toplamda 765 aile için hazırlanan konteynerler, mahallerinden ilki olan Kale Mahallesi için arazi düzenleme, kanalizasyon, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Kura çekiminde konuşan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, vatandaşların sıkıntı çektikleri zorlukları ilk günden beri çok iyi bildiklerini, depremi yaşayan ve deprem bölgesi olan bir yerde görev yaptığını söyledi.

248 konteynerin hazır olduğunu, çekilen ilk kura ile 138 ailenin konteynerlere yerleşeceğini dile getiren Yıldırım, "Geriye kalan aileler için tüm hazırlıklar ara verilmeden sürüyor. Devletimiz vatandaşı asla mağdur etmeyecektir." dedi.

Kura çekiminde konteyner sahibi olan Hasan Tuncel de altı ay boyunca çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü bugün konteynerde yaşayacak olmanın sevincini ifade etti.

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