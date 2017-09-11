ANTALYA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, 24 Nisan'da başlayan adli görüş odalarının birçok adliyede kullanılmaya başladığını belirterek, "Türkiye'de 26 adliyede 30 adil görüş odalarımız bulunmaktadır şu anda. 31 ağır ceza merkezinde de bu odaların kuruluşu tamamlanmak üzere." dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından Antalya Adliyesi Konferans Salonu'nda, Adli Görüşme Odaları Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ile çok sayıda hakim-savcı ve adliye personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, Adalet Bakanlığı olarak mağdur odaklı çalıştıklarını ve uzmanların iş birliği ile bakanlığın ortaya koyduğu bir model olduğunu söyledi.

Çocuk ve kadınların yanı sıra kırılgan gruba mensup yaşlı, engelli ve suçtan daha fazla etkilenen kişilerin adli görüşme odalarından faydalanacağını belirten Özdemir, bu odaların mağdurun ifadelerinin alındığı gözlem odası, görüşme odası ve hakim-savcı ve avukatların bulunduğu gözlem odasından oluştuğunu kaydetti.

Türkiye'de 24 Nisan'da uygulamaya konulan adli görüş odalarının, birçok adliyede kullanılmaya başlandığını aktaran Özdemir, "Türkiye'de 26 adliyede 30 adil görüş odalarımız bulunmaktadır, şu anda 31 ağır ceza merkezinde de bu odaların kuruluşu tamamlanmak üzere. Ankara, İstanbul ve Adana gibi illerimizde ikişer adli görüş odalarımız var." diye konuştu.

Özdemir, bunun mağduru koruyan, örselenmesini önleyen bir çalışma olduğunu vurgulayarak, insanların daha rahat ve güvenilir bir ortamda ifade vermelerini sağlama amacı taşıdıklarının altını çizdi.

- Boşanmış eşlerin çocukları

Diğer yandan ebeveynlerin boşanmaları sırasında çocukların haczedilen bir eşya gibi görülmesini de önlemek için çalıştıklarını kaydeden Özdemir, "Çocuk teslimi konusu da çıkarılacak kanunla birlikte çözüme kavuşacak. Çocukların haczedilen bir eşya gibi görülmesini engelleyip, bir pedagog, psikolog eşliğinde annesi ve babasıyla sağlıklı bir iletişim kurmasını veya boşanma sonrası aileler arasında oluşacak husumeti sonlandıracak şekilde çocuklar aileye teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Ramazan Solmaz ise uzmanlar ile mağdur olan kesimin daha rahat ve güven içinde ifadelerinin alınmasını sağlamak için adliye içinde adil görüş odaları oluşturduklarını ve bu konuyla ilgili ilk toplantının Antalya adliyesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun, mahkemelerde sadece hakim ve savcı ile muhatap olan mağdurların, artık daha profesyonel destek almaları anlamında güzel bir örnek olduğunu belirten Solmaz, "Özellikle dezavantajlı gruplardan kadın veya çocuk gibi herkes yararlanabilecek. Bu proje yargı için çok önemli. Toplumun da hem devlete bakışı anlamında hem de yargıya bakışı anlamında çok önemli bir öğe." diye konuştu.

Mağdur Hakları Daire Başkanı Özdemir, Başsavcı Solmaz, hakim ve savcılar ile diğer ilgililer, daha sonra adliye içinde bulunan adli görüş odalarını inceledi.

