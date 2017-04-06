Adliye çalışanlarının ByLock davası

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü FETÖ'nün şifleri haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan adliye çalışanı 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Karatay, Emre Önalan, Erhan Alemdar, Hakan Kapıyoldaş, Süleyman Kurt, Uğur Masat ve İlhan Can katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Akgün Dikkanoğlu, Davut Güler, Murat Baytar ve Saadet Özoğuz ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Dikkanoğlu, ByLock programını kullandığını ancak suç unsuru herhangi bir içerik paylaşmadığını söyledi.

Sanık Güler de söz konusu şifreli haberleşme programını arkadaşının tavsiyesi üzerine indirdiğini dile getirerek, hiç kullanmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Murat Baytar da ByLock programını "Halit" isimli bir kişinin önerisiyle telefonuna indirdiğini anlatarak, söz konusu programı kullanmadan 2 ay sonra telefonundan kaldırdığını ifade etti.

Söz alan diğer sanıklar söz konusu programı indirmediklerini belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Uygur Kaan Arısoy, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukat ve sanıkların tahliye taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, terör örgütü FETÖ/PDY bağlantılı kişilerin çoğunun yasal ya da yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmış olmaları nedeniyle bu sanıkların da kaçma ihtimali ve diğer gerekçelerle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, adliyelerde mübaşir, katip olarak görev yapan sanıkların, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmaları nedeniyle 11 sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.