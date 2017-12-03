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Adliye çalışanlarının engelliler klibi ilgi görüyor

- Konya Adliyesi çalışanlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü dolayısıyla hazırladığı klipte rol alan hakim, mübaşir ve zabıt katibi ile 7 engelli, farkındalık mesajı veriyor

Adliye çalışanlarının engelliler klibi ilgi görüyor

KONYA (AA) - Konya Adliyesi çalışanlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çektiği klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ayna Grubu'nun "Arkadaş" isimli şarkısı eşliğinde çekilen klipte 7 işitme engellinin yanı sıra hakim, mübaşir ve zabıt katibi rol aldı. Engellilerin duyarlılıklarına dikkati çeken çalışma, sosyal medyada ilgi uyandırdı.

Klibin yönetmeni, zabıt katibi ve işaret dili tercümanı Rıdvan Azar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce gittiği kursta işaret dilini öğrendiğini söyledi.

Eğitimin ardından verilen ödev gereği klip çekmeye başladıklarını belirten Azar, "İlk klibimizi paylaştığımızda hem işitme engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu çevreden hem de arkadaşlarımızdan çok güzel dönüşler oldu. Sonuncusu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için yaptığımız bu çalışma oldu." diye konuştu.

Ayna Grubu'nun "Arkadaş" isimli eserini seçerken arkadaşlık, birlik, beraberlik ve barış gibi değerlere dikkati çekmeyi planladıklarını anlatan Azar, "Klip içinde kullandığımız renkler beyaz ve siyah. Beyaz rengin klipteki anlamı barış, siyah ise azim ve kararlılığı temsil ediyor. Klibimizde bu değerleri birleştirince güzel şeylerin ortaya çıktığını anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Azar, toplumsal hayatta işaret dilinin çok az bilindiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tesadüf eseri bize gelerek adres soranlar veya başka bir nedenle gelen engelli vatandaşlar oluyor. Bana uzattıkları kağıtlarla dertlerini anlatmaya çalışan insanlara işaret dilini bildiğimi anlatınca kısa bir şaşkınlık geçiriyorlar. Adliyeye gelen işitme engeli vatandaşlar, işaret dilini bildiğimi görünce çok mutlu oluyorlar."

Çekimleri mesai bitiminden hava kararıncaya kadar sürdürdüklerini ifade eden Azar, "Çok az zaman kaldığı için ancak 4 günde bitirebildik. Sahnelerimizi Mevlana Müzesi gibi şehrin simge yerlerinde gerçekleştirdik." dedi.

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